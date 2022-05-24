Роулинг выложила для бесплатного доступа книги о Гарри Поттере на украинском языке
Британская писательница Джоан Роулинг выложила книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык в бесплатном доступе на своем сайте Pottermore Publishing
Об этом передает НВ .
На сайте Pottermore Publishing теперь доступны три первые книги о приключениях Гарри Поттера для бесплатного чтения в переводе на украинский язык, вышедших в издательстве А-ба-ба-га-ла-ма-га. Остальные книги обещают выложить позже.
"Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-то помощь. Поэтому мы стараемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от войны", - говорится в сообщении.
"Мы надеемся, что доступность этих книг поможет привнести немного света в жизнь людей, которые сейчас переживают самые темные времена", - заявила команда сайта.
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