Роулинг выложила для бесплатного доступа книги о Гарри Поттере на украинском языке

Об этом передает НВ .

На сайте Pottermore Publishing теперь доступны три первые книги о приключениях Гарри Поттера для бесплатного чтения в переводе на украинский язык, вышедших в издательстве А-ба-ба-га-ла-ма-га. Остальные книги обещают выложить позже.

"Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-то помощь. Поэтому мы стараемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от войны", - говорится в сообщении.

"Мы надеемся, что доступность этих книг поможет привнести немного света в жизнь людей, которые сейчас переживают самые темные времена", - заявила команда сайта.