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"Роту ударных БПЛА создали, задачу дали, а средств для работы не дали": волонтер о проблемах закупок для военных

22 августа, 2023 вторник
16:02
Война с Россией

По словам соучредительницы благотворительного фонда Dignitas Любы Шипович, военные за свой счет вынуждены покупать комплектующие и собирать средства для работы

Об этом она рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки "Еспресо".

"О закупке военным. Есть комические ситуации. Воинам роты ударных БПЛА средства для работы им не выдают, – отмечает Люба Шипович. – Военные сами покупают комплектующие в Китае. А поскольку запрещены прямые продажи в Украину, то завозят их в Польшу, платят пошлины в Польше, потом оттуда в Украину, платят пошлину еще раз и в итоге сами собирают.То есть военный для своей работы тратит собственные средства, дважды платит пошлину и потом собирает дрон. Это какой-то абсурд. Государство не обеспечило военного средством для работы при том, что дали ему задачи, которые он должен выполнять. То есть государство задачу дало, должность дала, а средств, которыми воевать, не дало. И еще берет с военного налоги за то, что он сам себе за собственные средства покупает комплектующие и собирает дрон».

Люба Шипович говорит, сейчас в Украине есть классные инновационные разработки, за которыми следит мир, но это единицы.

"Надо понимать, что ударившие в Крымский мост, Москву, Воронеж дроны – это единицы, возможно десятки. А то, что нам нужно на фронте только по малым дронам-камикадзе, – 200 тысяч дронов ежемесячно. Чтобы обеспечить линию фронта. Мы сейчас не обеспечиваем даже 10% потребности.Есть отдельные модели, крутые инновационные дроны, но это пока не меняет картинку на передовой. сейчас просят все.Это сейчас основной разведывательный дрон на первой линии.И мы даже этими "мовками" не можем обеспечить в достаточном количестве.То, что до Москвы долетел и несколько окон выбил, - это больше психологический эффект: показать России, что можно переносить войну на их территорию, но это не решает вопрос на линии разграничения, на линии боевого столкновения".

  • Напомним, Люба Шипович рассказала , что с сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Китайские ограничения окажут влияние на рынок малых FPV-беспилотников и их стоимость значительно возрастет.
  • По ее словам, дрон европейских производителей вчетверо дороже китайского аналога.
  • Также она отмечала, что в Украине можно наладить производство комплектующих для дронов, но вопрос в деньгах.
  • Между тем государство не говорит , будет ли закупать дроны в следующем году. Кроме того, внутри страны волонтеры платят НДС за покупку беспилотников.
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