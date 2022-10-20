Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента Украины.

В число тех, против кого введены санкции, вошли 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из них - граждане России и российские юрлица.

Санкции против 256 человек введены согласно Указу президента Украины №727/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В перечне подсанкционных лиц – известные бизнесмены Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Дмитрий Рыболовлев, Юрий Ковальчук и члены его семьи, Аркадий, Борис и Игорь Ротенберги, Евгений Касперский, Ирина Винер-Усманова и . Их считают близкими к российскому президенту Владимиру Путину.

В отношении всех введены санкции сроком на 10 лет. Наложенные ограничения включают:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Кроме того, введены санкции против ряда физических и юридических лиц Указом президента Украины №726/2022 . Этим указом введены ограничения против политиков, общественных деятелей и военнослужащих, приближенных к Путину чиновников. Среди них - дочь Путина Екатерина Тихонова, бывший член правления и заместитель гендиректора дочери Газпрома "Газпром нефти" Андрей Патрушев, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова - всего 2251 человек.

Также этим указом введены санкции против российских юридических лиц. В этом перечне, в частности, оказались Ростелеком, Российский фонд прямых инвестиций, Альфа-Банк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития, "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", акционерная компания "Алроса", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Московский , Страховая компания "Сбербанк страхования жизни" и другие.

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