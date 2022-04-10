Ротация на ЧАЭС: в Славутич вернулись 11 сотрудников, которые вступили в смену 23 февраля
9 апреля в Славутич вернулся 51 сотрудник ЧАЭС, работавший во время оккупации станции, в том числе 11 приступивших к смене 23 февраля
Об этом сообщило государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook.
"9 апреля в город Славутич вернулся 51 сотрудник Чернобыльской АЭС, работавший на площадке станции во время ее оккупации войсками Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Среди вернувшихся: 40 работников, которые 20 марта согласились поехать на оккупированную станцию для ротации, а также 11 работников, работавших на станции с 23 февраля. Смена последних в целом вместо 12 часов длилась более тысячи.
"В настоящее время на площадке Чернобыльской АЭС нет ни одного человека из находившихся на станции в момент ее захвата", – сообщили на станции.
Проблема ротации сотрудников состоит еще и в том, что с начала полномасштабного вторжения России промышленная площадка ЧАЭС отрезана от города Славутич.
"Автомобильные мосты уничтожены, а железнодорожный маршрут через республику Беларусь - недоступен. Администрация и ответственные подразделения ДСП ЧАЭС ищут альтернативные пути сделать ротацию персонала регулярной и максимально безопасной", - поясняют на станции.
В этот раз ротация проводилась с использованием автотранспорта ЧАЭС (как собственного, так и арендованного), а также плавсредства "Энергоатома".
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