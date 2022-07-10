Ротация главы ОВА не повлияет на ситуацию в Херсонской области, - советник главы администрации Хлань
Офис президента планировал назначить главой Херсонской областной военной администрации военного, пока этого не произошло
Об этом в эфире Еспресо рассказал советник главы ОВА Сергей Хлань.
"Эта ротация абсолютно не повлияет на ситуацию в области. Это вертикаль президента и мне, честно говоря. не поняла эта ротация, я не до конца ее понимаю. Будем думать, что основание есть. Я знаю, что была информация, что Офис президента хотел назначить военного. Видим, что этого не произошло. Это вертикаль и ответственность президента будем наблюдать", - сказал он.
- 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОГА. Его обязанности будет временно исполнять Дмитрий Бутрий.
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