Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Во время войны очень важно, чтобы профильными силовыми ведомствами руководили люди, которые являются профессионалами. Именно поэтому, к примеру, МВД должен руководить человек, причастный к национальной полиции. Министерством обороны должен руководить человек, имеющий военное образование. У нас есть соответствующие законы, по которым такие должности должны занимать не гражданские люди", – пояснил Свитан.

Эксперт считает, что кадровые ротации в Министерстве обороны Украины никак не повлияют на поставки оружия в Украину.

"Возможные кадровые ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставки оружия от наших партнеров. Поскольку такие вопросы решаются на уровне Генштаба и Пентагона или военными НАТО. Политические же аспекты по поставкам вооружений выполняют офисы соответствующих министерств. Именно поэтому, замена министра обороны Украины негативно не отразится на отношении наших западных партнеров", - добавил он.