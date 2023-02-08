Ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставку оружия Украине, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт Роман Свитан убежден, что возможные кадровые ротации в Министерстве обороны никак не отразятся на поставках вооружения в Украину
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Во время войны очень важно, чтобы профильными силовыми ведомствами руководили люди, которые являются профессионалами. Именно поэтому, к примеру, МВД должен руководить человек, причастный к национальной полиции. Министерством обороны должен руководить человек, имеющий военное образование. У нас есть соответствующие законы, по которым такие должности должны занимать не гражданские люди", – пояснил Свитан.
Эксперт считает, что кадровые ротации в Министерстве обороны Украины никак не повлияют на поставки оружия в Украину.
"Возможные кадровые ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставки оружия от наших партнеров. Поскольку такие вопросы решаются на уровне Генштаба и Пентагона или военными НАТО. Политические же аспекты по поставкам вооружений выполняют офисы соответствующих министерств. Именно поэтому, замена министра обороны Украины негативно не отразится на отношении наших западных партнеров", - добавил он.
- 5 февраля украинские СМИ сообщили, что Алексея Резникова в должности министра обороны может заменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
- Сам Резников заявил, что уйдет с поста в случае представления от президента Владимира Зеленского.
- 6 февраля народный депутат от "Слуги Народа" Марьяна Безуглая и председатель фракции партии в Верховной Раде Давид Арахамия сообщили, что Кирилл Буданов станет новым главой Минобороны Украины , а Алексей Резников возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленностей Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное