Ротань с молодежной сборной Украины проиграл Италии в товарищеском матче
Молодежная сборная Украины по футболу под руководством Руслана Ротаня уступила Италию в товарищеском матче
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Реджио-ди-Калабрии на гол Маттео Ловато и дубль Лоренцо Коломбо украинцы ответили только мячом Алексея Кащука.
Главным тренером молодежной сборной Украины является Руслан Ротань, также возглавляющий национальную команду и "Александрию".
Сборная Украины U21 ведет подготовку к финальной части молодежного чемпионата Европы, которая пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Соперниками украинцев по группе будут Испания, Хорватия и Румыния.
Товарищеский матч
Реджио-ди-Калабрия, Италия
27 марта
Италия U21 — Украина U21 3:1
Голы : Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 - Кащук, 68
Италия U21 : Турати, Околи, Ловато, Пирола, Белланова (Пьероцци, 77), Риччи (к), Удоджи, Фаджоли, Бове (Фаббиан, 77), Канчельери (Ористанио, 69), Коломбо (Мулаттьери, 8).
Украина U21 : Нещерет, Лях, Таловеров (к), Батагов, Овчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськив, Вьюник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 77).
Предупреждения : Батагов, 18, Бражко, 88
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины под руководством Ротаня уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
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