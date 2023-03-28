Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Реджио-ди-Калабрии на гол Маттео Ловато и дубль Лоренцо Коломбо украинцы ответили только мячом Алексея Кащука.

Главным тренером молодежной сборной Украины является Руслан Ротань, также возглавляющий национальную команду и "Александрию".

Сборная Украины U21 ведет подготовку к финальной части молодежного чемпионата Европы, которая пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Соперниками украинцев по группе будут Испания, Хорватия и Румыния.

Товарищеский матч

Реджио-ди-Калабрия, Италия

27 марта

Италия U21 — Украина U21 3:1

Голы : Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 - Кащук, 68

Италия U21 : Турати, Околи, Ловато, Пирола, Белланова (Пьероцци, 77), Риччи (к), Удоджи, Фаджоли, Бове (Фаббиан, 77), Канчельери (Ористанио, 69), Коломбо (Мулаттьери, 8).

Украина U21 : Нещерет, Лях, Таловеров (к), Батагов, Овчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськив, Вьюник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 77).

Предупреждения : Батагов, 18, Бражко, 88