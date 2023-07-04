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Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023

4 июля, 2023 вторник
21:47
Спорт

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань заявил, что в полуфинале Евро-2023 против Испании не сыграет Дмитрий Крыськив

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Руслана Ротаня, полузащитник сборной Украины Дмитрий Крыськив не сыграет 5 июля против Испании из-за дисквалификации, а участие в матче форварда Дмитрия Вьюника под вопросом из-за повреждения.

"Игра пропускает Крыськив из-за перебора желтых карточек. У той же проблемы с рукой у Вьюника — завтра сделаем проверку, возможно, он выйдет на поле", - рассказал Ротань.

В то же время, он добавил, что отбыл двухматчевое наказание за изъятие в игре группового раунда с Румынией (1:0) и вернется на поле другой нападающий - Владислав Ванат.

"Мы с ним разговаривали после матча, он понимает всю суть проблемы. Этот момент дал ему возможность хорошо подумать, ведь он практически завтра только начинает турнир. Для Владислава это важный урок. Мы должны его поддержать, он получит свой шанс", – пообещал Ротань. .

Как Украина выступает на Евро-2023

2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и получила путевку на Игры-2024 в Париже. 5 июля в полуфинале Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией, другого финалиста в среду определят Англия и Израиль.

4 июля в УАФ заявили, что после завершения Евро-2023 молодежная сборная Украины приобретет статус олимпийской и будет готовиться к Играм-2024 под руководством Руслана Ротаня.

В то же время, следующий отборочный цикл молодежного чемпионата Европы сборная Украины U21 начнет под руководством нового тренерского штаба.

Что известно о футбольном турнире на Олимпиаде-2024

В Олимпиаде-2024 по регламенту выступят игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Каждая команда сможет внести в заявку из 18 футболистов трех старших игроков. Украинские футболисты сразятся на Олимпийских играх впервые в истории.

Сборная Украины
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