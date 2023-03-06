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Ротань назвал имена футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к матчу с Англией

6 мартa, 2023 понедельник
14:29
Спорт

Новый главный тренер сборной Украины Руслан Ротань вызвал на игру квалификации Евро-2024 против Англии 26 футболистов

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Главной неожиданностью стало возвращение в национальную команду Евгения Коноплянки, выступающего за польскую "Краковию". Кроме основного списка из 26 игроков Руслан Ротань определил резерв, в который попали еще 13 футболистов.

Состав сборной Украины

Вратари : Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Резник (оба - "Шахтер").

Защитники : Александр Караваев ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Виталий Мыколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1").

Полузащитники : Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрык ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1").

Резервный список:

Вратари : Андрей Пятов ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия"),

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба - "Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Данила Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда приступит к сбору 20 марта в Лондоне. Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Сборная Украины
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2023, понедельник
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