Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

В частности, ассистентом и. о. главного тренера сборной Украины назначен Сергей Кравченко, который также помогает Руслану Ротаню в "Александрии".

"Ассистент Сергей Кравченко, тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренер вратарей Виталий Рева, тренеры-аналитики Евгений Гресь и Владимир Лазаренко", - рассказал Ротань.

Он добавил, что во время подготовки к первому матчу квалификации Евро-2024 с Англией он будет общаться с Сергеем Ребровым, который должен возглавить национальную команду на постоянной основе летом 2023 года.

"Я буду на связи с Сергеем Ребровым и перед объявлением списка вызванных обязательно пройдемся по именам, и на протяжении сборов, и перед матчем с Англией", - сказал Ротань, также возглавляющий "Александрию" и молодежную сборную Украины.

Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом по ОАЭ рассчитан до лета 2023 года.

42-летний Руслан Ротань играл в "Днепре", "Динамо" и чешской "Славии". За сборную Украины провел 100 матчей и забил 8 голов.

Тренерскую карьеру начал в 2018 году в роли помощника главного тренера "Олимпика". С декабря 2018 Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины. В январе 2023 года возглавил "Александрию", занимающую пятое место в премьер-лиге.

Руслан Ротань сменил в сборной Украины Александра Петракова. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.