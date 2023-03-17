Ротань изменил состав футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к матчу с Англией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Из резервного списка сборной Украины в основной перевели защитника "Александрии" Дениса Мирошниченко. Из-за травм против Англии гарантированно не сыграют ранее вызванные футболисты "Шахтера" Александр Зубков и Ефим Конопля.

Состав сборной Украины

Вратари : Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники : Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Виталий Мыколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия").

Полузащитники : Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрык ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1").

Резервный список:

Вратарь : Андрей Пятов ("Шахтер").

Полевые игроки: Александр Тимчик ("Динамо"), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Матч Англия – Украина состоится 26 марта. Начало в 19.00.