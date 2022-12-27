Ростислав Павленко: после решения КСУ чиновники, в том числе министры, должны называть московскую церковь ее истинным именем
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко прокомментировал заявление министра культуры и информационной политики по аренде церковью московского патриархата помещений Киево-Печерской Лавры
Свой комментарий Павленко обнародовал в Facebook.
Павленко отметил, что после решения КСУ по закону о наименовании рпц в Украине все чиновники, в том числе и глава Минкульта, должны его выполнять.
"Министр культуры Ткаченко сообщил о непродолжении аренды храмов Верхней Лавры УПЦ МП. Это хорошо. Но сегодняшнее решение КСУ и поддержка закона о наименовании московской церкви открывает более широкую перспективу", - заметил Павленко в Facebook.
Он отметил, что в начале 2019 года министерство культуры уже сделало для выполнения этого закона четкий вывод: УПЦ - таки МП.
"Поэтому именоваться - и в частности государственными чиновниками, с министрами включительно - должно соответственно - РПЦ в Украине, или УПЦ московского патриархата. Сейчас пора выполнить этот закон, назвать московскую пятую колонну на правдивое имя и обезвредить ее влияние в Украине", - подчеркивает Павленко.
- 31 декабря истекает срок аренды УПЦ МП двух храмов Киево-Печерской лавры. Минкульт не намерен продолжать аренду объектов.
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