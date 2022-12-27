Ростислав Павленко: после решения КСУ чиновники, в том числе министры, должны называть московскую церковь ее истинным именем

Свой комментарий Павленко обнародовал в Facebook.

Павленко отметил, что после решения КСУ по закону о наименовании рпц в Украине все чиновники, в том числе и глава Минкульта, должны его выполнять.

"Министр культуры Ткаченко сообщил о непродолжении аренды храмов Верхней Лавры УПЦ МП. Это хорошо. Но сегодняшнее решение КСУ и поддержка закона о наименовании московской церкви открывает более широкую перспективу", - заметил Павленко в Facebook.

Он отметил, что в начале 2019 года министерство культуры уже сделало для выполнения этого закона четкий вывод: УПЦ - таки МП.

"Поэтому именоваться - и в частности государственными чиновниками, с министрами включительно - должно соответственно - РПЦ в Украине, или УПЦ московского патриархата. Сейчас пора выполнить этот закон, назвать московскую пятую колонну на правдивое имя и обезвредить ее влияние в Украине", - подчеркивает Павленко.

31 декабря истекает срок аренды УПЦ МП двух храмов Киево-Печерской лавры. Минкульт не намерен продолжать аренду объектов.