Ростислав Павленко: большинство верующих московского патриархата в Украине выступают за разрыв с РПЦ

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Московская агрессия и поведение РПЦ ставят ребром вопрос перед архиереями, священниками и общинами московского патриархата в Украине. Возможно, некоторые из них еще ждут, чем закончится война – но каждый день приближает неизбежный момент выбора. А разоблачение служителей московского патриархата, которые сотрудничают с архиереями. , – формируют отношение к этой конфессии в обществе. В конце концов, даже большинство прихожан московского патриархата в Украине выступают за разрыв с РПЦ", – констатирует Павленко.

"Часто общины готовы выступить инициаторами объединения с канонической Православной Церковью Украины, готовы убеждать священников и архиереев – но часто нуждаются в понимании, что и как делать. Чем пользуются сторонники вариантов "остаться с Москвой" или "подождать", – отмечает народный депутат.

Он объясняет – измененный в 2018-19 годах закон о свободе совести и религиозных организациях дает четкий механизм, как общине объединиться с ВТО.

"Важно помнить: именно община, а не священник, не епископ и тем более не предстоятель может решать, к какой конфессии принадлежать (юридическим языком это называется "определение юрисдикции"). Именно община определяет, кстати, и имущественные вопросы (кому принадлежит храм и другие сооружения)", – отмечает Павленко.

Закон предусматривает, что религиозная община должна иметь устав; и принадлежность к той или иной конфессии ("юрисдикции") настоящим уставом определяется.

Поэтому объединение с ПЦУ в юридическом смысле – это вопрос внесения изменений в устав общества.

Для этого нужно:

Провести собрание религиозного общества, на котором принять решение о внесении изменений в устав – зафиксировать принадлежность к ПЦУ. На собрании должен вестись протокол, который по результатам собрания подписывается. В областную государственную администрацию подать документы для внесения изменений в устав общества:

заявление за подписью руководителя религиозной общины;

устав религиозной общины в новой редакции;

заверенная копия протокола собрания общины (со списком участников собрания);

предварительная редакция устава религиозной общины.

В областную государственную администрацию следует подать документы для государственной регистрации изменений в сведения о религиозной общине, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований:

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре;

нотариально удостоверенная на нотариальном бланке копия протокола общего собрания;

устав религиозной общины в новой редакции (после регистрации изменений в ОГА, см. выше).

При этом, пока будут продолжаться процедуры, с имуществом общины (в частности, храмом) не могут происходить никакие манипуляции ("ввести" храм в общины нельзя).

Павленко подчеркивает: как много юридических процессов, это требует тщательности и внимания. Но, учитывая сотни успешных присоединений общин к ПЦУ, он абсолютно реален.

"Но для корректности всех действий лучше проконсультироваться со священниками ПЦУ, в частности, получить у них все образцы документов", - рекомендует Ростислав Павленко.



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