Ростислав Павленко: большинство верующих московского патриархата в Украине выступают за разрыв с РПЦ
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко дал рекомендации тем православным общинам, которые осознают невозможность находиться в составе московского патриархата
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Московская агрессия и поведение РПЦ ставят ребром вопрос перед архиереями, священниками и общинами московского патриархата в Украине. Возможно, некоторые из них еще ждут, чем закончится война – но каждый день приближает неизбежный момент выбора. А разоблачение служителей московского патриархата, которые сотрудничают с архиереями. , – формируют отношение к этой конфессии в обществе. В конце концов, даже большинство прихожан московского патриархата в Украине выступают за разрыв с РПЦ", – констатирует Павленко.
"Часто общины готовы выступить инициаторами объединения с канонической Православной Церковью Украины, готовы убеждать священников и архиереев – но часто нуждаются в понимании, что и как делать. Чем пользуются сторонники вариантов "остаться с Москвой" или "подождать", – отмечает народный депутат.
Он объясняет – измененный в 2018-19 годах закон о свободе совести и религиозных организациях дает четкий механизм, как общине объединиться с ВТО.
"Важно помнить: именно община, а не священник, не епископ и тем более не предстоятель может решать, к какой конфессии принадлежать (юридическим языком это называется "определение юрисдикции"). Именно община определяет, кстати, и имущественные вопросы (кому принадлежит храм и другие сооружения)", – отмечает Павленко.
Закон предусматривает, что религиозная община должна иметь устав; и принадлежность к той или иной конфессии ("юрисдикции") настоящим уставом определяется.
Поэтому объединение с ПЦУ в юридическом смысле – это вопрос внесения изменений в устав общества.
Для этого нужно:
- Провести собрание религиозного общества, на котором принять решение о внесении изменений в устав – зафиксировать принадлежность к ПЦУ. На собрании должен вестись протокол, который по результатам собрания подписывается.
- В областную государственную администрацию подать документы для внесения изменений в устав общества:
- заявление за подписью руководителя религиозной общины;
- устав религиозной общины в новой редакции;
- заверенная копия протокола собрания общины (со списком участников собрания);
- предварительная редакция устава религиозной общины.
В областную государственную администрацию следует подать документы для государственной регистрации изменений в сведения о религиозной общине, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований:
- заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре;
- нотариально удостоверенная на нотариальном бланке копия протокола общего собрания;
- устав религиозной общины в новой редакции (после регистрации изменений в ОГА, см. выше).
При этом, пока будут продолжаться процедуры, с имуществом общины (в частности, храмом) не могут происходить никакие манипуляции ("ввести" храм в общины нельзя).
Павленко подчеркивает: как много юридических процессов, это требует тщательности и внимания. Но, учитывая сотни успешных присоединений общин к ПЦУ, он абсолютно реален.
"Но для корректности всех действий лучше проконсультироваться со священниками ПЦУ, в частности, получить у них все образцы документов", - рекомендует Ростислав Павленко.
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