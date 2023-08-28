Ростислав Держипильский – выдающийся режиссер и театральный менеджер

Полный зал. Кто-то ожидает новую "Гуцулку Ксеню", кто-то эротический триллер.

Но нет. Театр предлагает современное видение пьесы "Коварство и любовь" Фридриха Шилера.

Спектакль вместе делают киевляне, одесситы, франковцы, которых объединяет уже не режиссерский, но менеджерский талант Держипильского. Режиссер спектакля Иван Урывский, художник Петр Богомазов. В общем, "картинка", как мы говорим, телевизионщики (то есть работа художника, декорации, свет, звук, пластика) просто фантастические и насыщенные.

Словом, когда-то был хрестоматийный фильм "Залечь на дно в Брюгге". Если бы я делал фильм о Держипольском, он бы назывался "Желать великого в Ивано-Франковске").

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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