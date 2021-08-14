Рост заражений COVID-19: 1353 новых, первенство держит Киев
За сутки 13 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1353 новых лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33)
Об этом утром 14 августа сообщает Министерство здравоохранения, рассказывает Еспресо.TV .
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 641 человек,
летальных исходов - 21
выздоровели - 791 человек.
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За сутки протестировано:
методом ПЦР - 24962 лица,
методом ИФА - 9121 человек,
експрестестамы - 17068 человек.
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За все время пандемии в Украине:
заболело - 2265217 человек,
выздоровели - 2196589 человек,
летальных исходов - 53 238,
проведения ПЦР-тестов - 11652141.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).
Показатель более чем 1 тыс. Новых ежедневных заражений держится в Украине уже четвертые сутки подряд. 11 августа сообщалось о 1122 новых случаев (зарестрованих течение 10 августа), 12 августа - о 1247, 13 августа - о 1 63.
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