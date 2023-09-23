Рост ВВП подтверждает, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям, - Минэкономики

Об этом сообщила вице-премьер Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас ВВП растет после спада на 29,1% в прошлом году: за второй квартал этого года в годовом измерении рост ВВП составил 19,5%, что превышает предварительные оценки и прогнозы Минэкономики.

"Теперь можно с уверенностью сказать, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям. Подтверждением тому является также рост на 0,8% реального ВВП по сравнению с первым кварталом этого года", - заявила Свириденко.

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По итогам года Минэкономики ожидает рост ВВП в пределах 4%, а в 2024 году – до 5%.

Для развития предпринимательства в проекте бюджета на следующий год предусмотрено почти 30 млрд грн на программы поддержки украинского бизнеса: финансирование для программы "Доступные кредиты 5-7-9", гранты для перерабатывающих предприятий, стимулирование создания индустриальных парков и государственная поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.