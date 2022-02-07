Рост цен в Украине провоцирует глобальная инфляция, – эксперт
Глобальный рост цен подталкивает украинскую инфляцию, тогда как локальные факторы, например риски российского вторжения, несущественно влияют на этот процесс
Об этом экономист, ректор и основатель Американского университета в Киеве Роман Шеремета рассказал в программе Эспрессо: Капитал с Андреем Яницким в эфире Еспресо.TV.
"Это не уникальный феномен Украины. И это не из-за рисков вторжения России. Рост цен фиксируется во всем мире. Это следствие пандемии и тех экономических стимулов, которые страны использовали во время пандемии", – сказал он.
Развитые страны во время коронакризиса активно вливали средства в экономики своих стран, наращивая государственные долги. Кроме того, пандемия нарушила цепочки поставок товаров, что также повлекло за собой глобальную инфляцию.
"Например, в США цены на энергоресурсы выросли на 50%, на подержанные автомобили – на 30%. Также выросли цены на стройматериалы и на еду", – указал Роман Шеремета.
- Напомним, рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% по сравнению с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019-м, сообщила Государственная служба статистики.
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