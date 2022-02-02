Рост цен продолжится, это проблема экономики мира на ближайшие годы, - инвестбанкир Фурса

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Если мы посмотрим на цифры - у нас самая высокая средняя зарплата за всю историю Украины, у нас действительно самый высокий ВВП и росла розничная торговля в прошлом году, причем не в гривнях, а в штуках. Условно люди тратят деньги гораздо больше и в натуральном виде люди в прошлом году потратили или потребили на 10% больше - это очень много", - сказал Фурса.



По его словам, украинцы активно потребляют - "покупательная способность у нас низкая, но она постоянно растет".



"Сейчас есть инфляционные риски, которые распространятся и на этот год. Причем, фокус этой инфляции был на продукты питания. Это может больше бить по людям, которые менее состоятельны. Это правда, но с этой инфляцией мы ничего поделать не можем, она долларовая и порожденная в США. Мы ее просто принимаем. Обычно инфляцию в Украине мы сами рождаем - какими-то глупыми поступками украинского правительства, но в этот раз мы не можем его обвинять", - добавил инвестбанкир.



По его мнению, в 2021 году против инфляции помогало укрепление гривни, продолжавшееся большую часть года.



"Это сдерживало рост цен. В этом году мы видим уже обратный процесс, даже гривня не сдерживает. Рост цен продолжится, мы с этим ничего поделать не сможем. Это проблема мировой экономики на ближайшие несколько лет", - подытожил Фурса.

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