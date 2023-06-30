Экономическая ситуация

В Украине началась зерноуборочная кампания. По данным минагрополитики , в Одесской и Николаевской областях жатва уже проведена на площади 4,8 тыс. га при урожайности 26,5 ц/га. В настоящее время намолочено 12,6 тыс. тонн зерна нового урожая. Успешность страды этого года в значительной степени будет зависеть от эффективности усилий Вооруженных сил Украины в обеспечении безопасности на территории Украины. Так, согласно недавно обнародованным данным Госстата, посевные площади основных сельскохозяйственных культур в Украине в 2022 году сократились почти на четверть по сравнению с 2021 годом, в том числе под пшеницу – на 23,4%, кукурузу – на 21,7%, ячмень – на 28,3%, подсолнечник – на 20,1%. Учитывая более низкую урожайность в прошлом году (в среднем 85% от уровня 2021 г.), объем производства основных сельскохозяйственных культур в прошлом году упал более чем на треть. В частности, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 году составил 53,9 млн тонн (на 37,4% меньше, чем в предыдущем году), подсолнечника – 11,3 млн тонн (-30,9% р/с). Потеря физических площадей для посевной кампании 2023 г. и ограниченность логистических возможностей составляет риск для ритмичности валютных поступлений от экспорта в Украину и усложняет задачу обеспечения валютной стабильности.

Читайте также: Правительство определилось с приоритетами развития Украины

В то же время в Украине уже завершен сев яровых культур. По информации профильного министерства, всего посеяно 12,75 млн. га зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 213 тыс. га сахарной свеклы. В частности, зерновых и зернобобовых посеяно 5 млн. 672 тыс. га, из которых: яровой пшеницы – 280 тыс. га; ярового ячменя – 821,9 тыс. га; гороха – 139,3 тыс. га; овса – 150,1 тыс. га; кукурузы – 4 043,5 тыс. га; гречихи – 120,7 тыс. га; проса – 51,1 тыс. га. Сев подсолнечника проведен на площади 5 307,5 тыс. га, сои – 1 779,8 тыс. га. Увеличению посевных площадей в 2023 году будет способствовать ускорению процессов разминирования сельскохозяйственных земель. На сегодня, по данным областных военных администраций, с начала года обследовано более 150 тысяч га сельхозугодий из 470 тысяч га, запланированных к первоочередному возвращению в хозяйственную эксплуатацию, в том числе на прошлой неделе в четырех регионах страны обследовано более 5 тысяч га земель сельхозназначения, разминировано более 3 тысяч гектаров. Целью правительства заявлено в течение десяти лет разминиловать и вернуть к продуктивному использованию 80% потенциально загрязненных земель.

Риски усиления инфляционного давления в Украине растут из-за ожидаемого роста цен на электроэнергию и топливо. Так, решением НКРЭКУ от 27.06.2023 было одобрено постановление "Об установлении предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", которым, по данным из открытых источников, с 30 июня установлены новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена выросла на 80% до 7200 грн/МВт·час. Против принятия этого постановления выступала Европейская бизнес ассоциация, которая считает, что предложенный уровень предельных цен не соответствует рыночным условиям, не экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов.

В свою очередь повышение мировых цен на нефть и восстановление довоенного уровня налогообложения на рынке горючего начало стимулировать рост оптовых цен на рынке топлива. Так, по данным аналитиков, за неделю (с 19 по 26 июня) стоимость автомобильных партий бензина А-95 повысилась на 1,25 грн/л, а дизельного горючего – на 1,5 грн/л.

Распространение роста цен на топливо на розничную торговлю будет стимулировать усиление общего инфляционного давления как из-за прямых эффектов, так и из-за роста стоимости транспортировки других товаров.

Бюджетная сфера

22 июня Украина получила пятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи (МФД) ЕС на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро, из которых в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро средств от ЕС. Средства предоставляются на льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Читайте также: Как привлечь инвестора во время войны и обеспечить его защиту

Кроме того, 21 июня было подписано Соглашение о привлечении дополнительного кредитного финансирования в сумме 500 млн. дол. США под гарантию Великобритании. Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE и позволят привлечь дополнительное кредитное финансирование Всемирного банка (под гарантию Великобритании), общий объем которого в рамках проекта PEACE составляет 2 млрд дол. США.

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 27.06.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 5 млрд. гривен на сроки от 1,3 до 2,7 года по ставкам от 18,3% до 19,75%, а также 75,3 млн. долларов США (первичное размещение, 1 год, средневзвешенная ставка 4,74%). Учитывая, что большая доля средств была привлечена по ОВГЗ с более длинными сроками, средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований вырос до 19,33% (по сравнению с 18,72% неделей ранее).

Валютный рынок

Параллельный рост спроса и предложения на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков обусловил сохранение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка на уровне 428 млн. долларов США (по сравнению с 436 млн. долларов неделей ранее).

При этом объем международных резервов остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд дол. США, увеличившись за месяц на 4%.

Читайте также: В условиях военного времени государство перезапустит программу ипотечного кредитования

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) превысил 700 млрд грн, в том числе более 500 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 361 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд грн, из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 29,7 тысяч на общую сумму 119,1 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.