Рост цен на газ в Европе - это следствие игр российского "Газпрома", - экономист Кухта

Такую позицию высказал Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".

"Есть нормальный процесс: есть инфляция, которая повсюду происходит. А естья ненормальный процесс. Например, газ в Европе - это не совсем нормальный процесс. Если вы посмотрите тренд по ценам на сырьевые товары, цена на нефть уже второй месяц не растет. Газ в Штатах как-будто не растет. А в Европе он продолжает расти. Почему? Потому что там уже не нормальный процесс, а игры "Газпрома" ", - сказал Павел Кухта.

Он ставит вопрос о том, что делает Российская Федерация, и как этому противостоять.

"Потому что эти задранные цены, газ, и, соответственно, наше тепло - это не только объективные рыночные факторы, это еще и действия РФ", - сказал экономист.