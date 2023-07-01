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Рост тарифов на воду с правительством не согласовывался и будет пересмотрен, - Шмыгаль

1 июля, 2023 суббота
18:30
Экономика

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы для украинцев на централизованное водоснабжение и водоотведение. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что эти неприемлемые решения не были согласованы с Правительством

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - написал Шмигаль.

По его словам, в Правительстве делают "все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость". Премьер-министр отметил увеличение пенсий, выплаты субсидии всем нуждающимся в помощи регионам для стабильности тарифов на тепло и горячую воду. В то же время несогласованные решения комиссии "идут в разрез с политикой Правительства".

"Сегодня дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений", - подытожил Шмыгаль.

Что известно о росте тарифов на воду

В январе отмечалось, что по завершении отопительного сезона в Украине правительство может пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Новые повышенные тарифы позволят повысить зарплаты энергетикам.

10 марта стало известно, что НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине. По информации регулятора, тарифы будут расти в два этапа.

В мае глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский назвал причиной поднятия тарифа на свет для населения необходимость восстановления после обстрелов.

Впоследствии Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

"Что касается изменения размера тарифов, то на первом этапе пересмотра роста уровня средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод лицензиатов НКРЭКУ будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает: как повлияет рост тарифов на платежки потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия у людей счетчиков.

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотвод за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - рассказали в пресс-службе.

Впоследствии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на холодное водоснабжение. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 июня.

Отмечается, что повышение тарифов должно происходить в два этапа: с 1 июля по 31 августа и с 1 сентября 2023 года.

Так, в Киеве тариф вырастет с 30,38 до 40,46 гривни, в Одессе - с 35,15 до 44,86 гривни за куб. м., в Виннице - с 25,62 до 47,75 гривни за куб. м, в Днепре - с 31,36 до 38,79 гривни за куб. м., в Ужгороде – 54,57 грн. В то же время, тарифы в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях не будут трогать.

Сумма в платежках для среднестатистической семьи вырастет примерно на 60 гривен.

Украина
Денис Шмыгаль
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