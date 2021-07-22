Рост промпроизводства в июне замедлился до 1,1%, - Госстат
Промышленное производство в Украине в январе-июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, в январе-июне 2021 по сравнению с январем-апрелем 2020 года, промышленное производство в Украине выросло на 1,1%.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост за отчетный период составил 1,4%, в перерабатывающей произошел рост на 2,5%. а в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 1,7%.
В Госстате также отметили, что в июне 2021 объемы промышленного производства выросли на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с маем 2021 промышленное производство в апреле сократилось на 0,7%.
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