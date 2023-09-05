Рост экономики в мире значительно замедлился из-за вторжения РФ в Украину, - глава МВФ
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что возобновление роста мировой экономики значительно замедлилось, главным образом из-за шока от войны России против Украины
Об этом она заявила на саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во вторник, 5 сентября.
По ее словам, после значительного роста мировой экономики, составившего более 6% в 2021 году, восстановление значительно замедлилось. Главной причиной тому Георгиева называет вторжение России в Украину в 2022 году.
"Мы прогнозируем, что эти слабые показатели продолжатся, а глобальный рост будет составлять около 3% в среднесрочной перспективе. Это самый низкий уровень роста за десятилетие в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше дольше и в контексте возрастающих рисков фрагментации", - – сказала она.
Георгиева подчеркнула, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений – пандемии, войне, климатическим событиям и кризису стоимости жизни. Так что ее восстановление после этих потрясений продолжается.
Глава МВФ добавила, что одна из крупнейших экономик полностью восстановилась только в США. В то же время Еврозона все еще примерно на 2% ниже тренда, тогда как Китай и другие страны с развивающимся рынком примерно на 5% ниже тренда. А страны с низким уровнем дохода пострадали еще больше.
- В июне Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала , что мировая экономика вырастет до 2,7% из обещанных в ноябре 2022 года 2,2%.
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