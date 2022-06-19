РосСМИ заявили о перевозке из ОРДЛО в СИЗО Москвы пленных командиров из Азовстали

Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на источник.

Оно сообщило, что несколько командиров, сдавшихся в плен к россиянам, находятся в московском СИЗО "Лефортово".

18 июня ТАСС также со ссылкой на источник сообщил, что в РФ якобы для следственных действий этапировали командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского "Волыну" и заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря "Калину".

16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе.