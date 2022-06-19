РосСМИ заявили о перевозке из ОРДЛО в СИЗО Москвы пленных командиров из Азовстали
Российские медиа сообщили об этапировании в СИЗО "Лефортово" в Москве командиров защитников Мариуполя
Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на источник.
Оно сообщило, что несколько командиров, сдавшихся в плен к россиянам, находятся в московском СИЗО "Лефортово".
18 июня ТАСС также со ссылкой на источник сообщил, что в РФ якобы для следственных действий этапировали командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского "Волыну" и заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря "Калину".
- 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе.
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