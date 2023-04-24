Об этом информируют росСМИ.

Местная жительница обнаружила разбитый дрон в 300 метрах от своего дома в лесном массиве недалеко от города Ногинск. Россиянка заявила в полицию.

Пропагандисты пишут, что речь идет о многоцелевом беспилотном ударном авиационном комплексе UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра.

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Внутри обнаружили около 30 брикетов со взрывчатым веществом массой по 570 г.

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В России предполагают, что у БПЛА могло закончиться топливо, поэтому он не долетел до цели – Москвы. Ведь Ногинск расположен в 60 км от столицы РФ.