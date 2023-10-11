РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения

Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что погибший солдат РФ был срочником.

Как сообщают источники издания в медицинских службах региона, в Погарскую ЦРБ Брянской области накануне с различными ранениями были доставлены 5 военнослужащих российской армии.

Из них четверо оказались срочниками, и еще один – военнослужащим по контракту.

Впоследствии стало известно, что один из 4 госпитализированных срочников также скончался.