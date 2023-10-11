РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения
Российские медиа сообщили о том, что в результате обстрела села Гудовка Брянской области во вторник, 10 октября, погибли двое военных армии РФ и еще четверо ранены
Об этом пишет российский Telegram-канал Astra.
Отмечается, что погибший солдат РФ был срочником.
Как сообщают источники издания в медицинских службах региона, в Погарскую ЦРБ Брянской области накануне с различными ранениями были доставлены 5 военнослужащих российской армии.
Из них четверо оказались срочниками, и еще один – военнослужащим по контракту.
Впоследствии стало известно, что один из 4 госпитализированных срочников также скончался.
- Также в ночь на 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области.
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