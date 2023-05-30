РосСМИ заявили, что в Москве задержали украинку, пытавшуюся вернуть депортированных детей домой
СМИ врага сообщают о задержании украинки в Москве. Женщина якобы пыталась вывезти депортированных с временно оккупированных территорий Украины детей
Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на правоохранительные органы.
"В Москве задержали гражданку Украины, прибывшую в Россию по поручению фонда Save Ukraine", - пишет ведомство.
Сообщается, что эта организация связана с СБУ.
Целью женщины был вывоз якобы детей-сирот из Херсона.
Сеть волонтерских организаций Save Ukraine пока не прокомментировала эту ситуацию.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
- Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.
- 29 мая в России внесли изменения в закон "О военном положении", которые в частности легализуют депортацию жителей временно оккупированных территорий и проведение так называемых выборов.
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