Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на правоохранительные органы.

"В Москве задержали гражданку Украины, прибывшую в Россию по поручению фонда Save Ukraine", - пишет ведомство.

Сообщается, что эта организация связана с СБУ.

Целью женщины был вывоз якобы детей-сирот из Херсона.

Сеть волонтерских организаций Save Ukraine пока не прокомментировала эту ситуацию.