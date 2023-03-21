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РосСМИ сообщили, что в результате взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция

21 мартa, 2023 вторник
12:41
война с Россией

Оккупационная удачная сообщила о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое

Об этом информирует РосСМИ.

В городе временно оккупированного Крыма в результате вчерашней атаки дронов на железнодорожную станцию есть повреждения. В частности, локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

"Серьезные повреждения после атаки дронов зафиксированы, как минимум, по пяти адресам. Четыре из них принадлежат к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один - это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51 ", – говорится в заявлении.

Сообщается, что в магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин.

На станции возникли перебои с электроснабжением депо.

  • Напомним, поздно вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
  • После ночных взрывов в городе Джанкое полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Россия
Крым
оккупированные территории
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