РосСМИ сообщили, что в результате взрывов в Джанкое серьезно повреждена железнодорожная станция
Оккупационная удачная сообщила о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое
Об этом информирует РосСМИ.
В городе временно оккупированного Крыма в результате вчерашней атаки дронов на железнодорожную станцию есть повреждения. В частности, локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.
"Серьезные повреждения после атаки дронов зафиксированы, как минимум, по пяти адресам. Четыре из них принадлежат к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один - это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51 ", – говорится в заявлении.
Сообщается, что в магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин.
На станции возникли перебои с электроснабжением депо.
- Напомним, поздно вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
- После ночных взрывов в городе Джанкое полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
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