Об этом информирует РосСМИ.

В городе временно оккупированного Крыма в результате вчерашней атаки дронов на железнодорожную станцию есть повреждения. В частности, локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

"Серьезные повреждения после атаки дронов зафиксированы, как минимум, по пяти адресам. Четыре из них принадлежат к железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один - это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51 ", – говорится в заявлении.

Сообщается, что в магазине сквозное ранение грудной клетки получил 33-летний местный житель Константин Ильин.

На станции возникли перебои с электроснабжением депо.