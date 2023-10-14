РосСМИ распространяют фейк, что в Украине отменяют понятие "инвалид", чтобы привлечь как можно больше людей на фронт

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Пропагандисты РФ создали фейк на основе заявления министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который сообщил, что минздрав подготовил законопроект, который изменяет методологию установления инвалидности и предлагает заменить ее оценкой потери функциональности.

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Центр стратегических коммуникаций объясняет, что речь не идет об отмене "инвалидности", а целью министерства является изменение подхода государства к проведению экспертизы и установлению инвалидности.

Переход от инвалидности к потере функциональности не означает, что льготы и выплаты должны быть отменены. Наоборот, для людей с инвалидностью должны создать больше возможностей и услуг: доступ к образованию, переквалификацию, восстановление трудоспособности, больше вспомогательных средств реабилитации, говорится в сообщении.

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Министерство здравоохранения заявило, что изменения начнут действовать с 2025 года, что свидетельствует о том, что реформы не связаны с мобилизацией.