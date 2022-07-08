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РосСМИ распространили новые фейки: "проблемы с западным вооружением" и "возможные провокации ВСУ в Славянске"

8 июля, 2022 пятница
11:27
война с Россией

По состоянию на утро 8 июля государство-агрессор распространило очередную порцию дезинформации и фейков

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что прокремлевские медиа со ссылкой на слова пленных украинских военнослужащих распространяют фейки о том, что "у украинских военных были проблемы со снабжением, однако, что касается западного оружия, то его всегда хватало. Правда, им почти никто не пользовался, поскольку не было практического опыта".

Кроме того, пропутинская пресса рассказывает, что украинские беженцы из районов ведения боевых действий были временно размещены в школах, больницах и санаториях Украины. Однако при этом росСМИ заявляют, что "сейчас некоторые беженцы начали жаловаться на то, что их выселяют в никуда".

Также минобороны РФ утверждает, что украинские военные "готовят провокации" в Славянске Донецкой области.

Россияне заявляют, что в городе Славянск "националисты готовят очередную провокацию по гибели гражданского населения для обвинения ВС РФ". оккупанты заявляют следующее: "для этого в здании детдома "Тополек" неонацисты удерживают персонал. Само же здание заминировано, его планируют взорвать с началом артиллерийских ударов ВС РФ по военным объектам".

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