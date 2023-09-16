РосСМИ получили указание от Путина скрывать вторую волну мобилизации перед предстоящими выборами в РФ
Кремль приказал пропагандистам РФ заменить новости о мобилизации на новости о якобы идущем очень успешно наборе контрактников
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Скорее всего, росСМИ получили из Кремля указание как можно меньше освещать слухи о второй волне гибридной мобилизации и не публиковать официальные опровержения.
"В преддверии выборов в РФ в марте повышенная "тревожность" чиновников и их семей Путину не нужна, потому что они пойдут голосовать против него или вообще не пойдут. А центральной избирательной комиссии поставили задачу обеспечить рекордные показатели "народной поддержки" за все время пребывания Путина у власти ", – объясняет Центр стратегических коммуникаций.
На Восточном экономическом форуме Владимир Путин не ответил на вопрос о возможности второй волны мобилизации, но стал утверждать, что 1000–1500 человек каждый день подписывают контракты с министерством обороны РФ.
"И мужики наши русские, понимая, что их ждет, идут сознательно и добровольно", - заявил Путин
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Центр стратегических коммуникаций утверждает, что Путин лжет, что мужчины идут в армию добровольно. Тем, кто подписал контракт, пообещали "большие деньги".
Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов больше всех чиновников РФ говорил о второй волне мобилизации. В июле он говорил о том, что "нижний предел призывного возраста решено оставить на 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в этом возрасте". Но в последнее время ни он, ни самые главные пропагандисты РФ не освещают эту тему.
Кремль приказал пропагандистам работать над новостями о якобы идущем очень успешно наборе контрактников.
Сотрудник прокремлевского издания объяснил "Медузе", что комментарии о дополнительной мобилизации набирают большое количество просмотров и люди узнают о фейках именно из них: "А как в России считается — если власть что-то опровергает, значит точно будет".
- Мобилизация на территории РФ не прекращается. Российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украине.
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