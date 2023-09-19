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РосСМИ назвали возможных преемников Кадырова в случае его смерти

19 сентября, 2023 вторник
18:21
Мир Рамзан Кадыров

Уже несколько дней подряд в инфопространстве ходят новости о тяжелом состоянии здоровья Рамзана Кадырова, также говорят о возможных кандидатах взамен лидера Чечни

Эксперты, с которыми поговорили журналисты российских оппозиционных медиа, телеграм-канала "Можем объяснить" и программы "Воздух", рассказали, кто из ближайшего окружения может занять его место, если Кадырову придется покинуть свой пост.

Адам Делимханов – депутат госдумы с 2007 года, Герой России, "ветеран" войны в Украине. Еще в 2009-м Кадыров назвал его "человеком, который может его заменить". Он вместе с Кадыровым неоднократно совершал хадж в Мекку, так было и в 2023-м. Но у Делимханова неоднозначный бекграунд: он был водителем знаменитого террориста Салмана Радуева, а на войне в Украине записывал явно постановочные видео, из-за чего чеченские отряды прозвали "тикток-войсками". В Украине ему объявлено подозрение за участие в штурме Мариуполя и многочисленные военные преступления.

Магомед Даудов (по прозвищу Лорд) – еще один приближенный к Кадырову чиновник, многолетний спикер парламента. Именно он, по конституции Чечни, исполняет обязанности главы республики в случае неожиданной смерти или отставки Кадырова, отмечает главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов. "Это называется досрочным прекращением полномочий, не надо путать с временными причинами — болезнь, отпуск, когда назначают врио, и это глава правительства. Нынешний врио, Хучиев, несколько ограничен в полномочиях, например, в части парламента: Даудов ему не подчинен", — объяснил собеседник.

Магомед Хучиев – глава правительства. "Кадыров ему доверяет. Человек неглупый, умеет руководить. Поэтому Рамзан каждый раз, когда уходил в отпуск, оставлял этого человека, зная, что он ни копейки не украдет, ничего не поменяет", - охарактеризовал его чеченский правозащитник Муса Ломаев для программы "Воздух" .

Ахмат Кадыров – старший из сыновей Кадырова, возглавляющий отделение "Движения первых" в Чечне. 18-летний Ахмат в марте встречался с Путиным в Кремле; Кадыров писал, что Путин "поздравил Ахмата с предстоящей женитьбой". "Ближайшие родственники Кадырова еще слишком малы, им могут дать время подрасти, как и самому Рамзану в свое время", - считает Шведов.

Хас-Магомед Кадыров – мэр Грозного двоюродный племянник или кузен Кадырова, имеет большой управленческий опыт. Но на федеральном уровне он не котируется: в 2021 году попытался обратиться в Госдуму, принял участие в праймериз ЕР, однако занял лишь шестое место.

Росія, Чечня ,Рамзан Кадиров, світ

Фото: Можем объяснить

 

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Позже, 17 сентября, в телеграм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предыдущие заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем, "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали, что самолет главы Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме того, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

Россия
Чечня
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