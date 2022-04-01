Россию ждут новые удары в экономике, финансах и торговле, - Кулеба
После телефонного разговора с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции против России
Об этом он сообщил в Twitter.
"Обсудили шаги по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжить эффективный отпор последующим российским атакам. Спасибо США за уже оказанную поддержку. Дальнейшие удары по экономике, финансовой системе и торговле России скоро наступят", - сказал Кулеба.
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