Россию ждут новые удары в экономике, финансах и торговле, - Кулеба

Об этом он сообщил в Twitter.



"Обсудили шаги по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжить эффективный отпор последующим российским атакам. Спасибо США за уже оказанную поддержку. Дальнейшие удары по экономике, финансовой системе и торговле России скоро наступят", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг давление партнеров на Украину по поводу уступок России в переговорах для скорейшего заключения мира