Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



“Некоторые страны Европы не могут отказаться от российских энергоресурсов по экономическим причинам. Однако в большинстве случаев это политическое желание. Эстония, Латвия и Литва прекрасно понимают, что стоит за решением об отказе от российских энергоносителей. У них не стоит вопроса, что 1% экономического роста стоит того, чтобы быть зависимым от России. У Эстонии есть общая граница с Россией и она отдает треть военного потенциала на помощь Украине, так как знает, что угроза от России для нее существует. Эти страны это понимают, и поэтому с ними нужно говорить”, - пояснил Честный.

Сумленный добавил, что Украина должна работать над инициативой поддержки коренных народов России, что может ускорить распад Российской Федерации.

"Украине нужно работать над инициативой поддержки коренных народов России. Просто, когда через три года немецкое правительство предстанет перед фактом, что нужно открывать посольства в Казани, Уфе, Якутске и Санкт-Петербурге, то мы можем сказать, что мы предвидели распад Российской Федерации. Поэтому нужно делать свое дело. У нас количество ресурса и времени очень ограничено. Очевидно, что Россия развалится так же, как и СССР. Поскольку империи не живут после того, как они проиграют войну", - добавил Сумленный

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 16 мая, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали решения о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии "историческими" и заявили, что они "сделают все необходимое, чтобы помочь обеим странам"

Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к НАТО с просьбой существенно увеличить военное присутствие из-за угрозы российской агрессии.