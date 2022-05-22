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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россию ждет судьба СССР. Империя не сможет существовать после проигранной войны, – политолог Сумленный
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Россию ждет судьба СССР. Империя не сможет существовать после проигранной войны, – политолог Сумленный

22 мая, 2022 воскресенье
19:33
война с Россией

Немецкий политолог и эксперт по вопросам Восточной Европы Сергей Сумленный считает, что после поражения в войне с Украиной Российскую Федерацию ждет распад

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

“Некоторые страны Европы не могут отказаться от российских энергоресурсов по экономическим причинам. Однако в большинстве случаев это политическое желание. Эстония, Латвия и Литва прекрасно понимают, что стоит за решением об отказе от российских энергоносителей. У них не стоит вопроса, что 1% экономического роста стоит того, чтобы быть зависимым от России. У Эстонии есть общая граница с Россией и она отдает треть военного потенциала на помощь Украине, так как знает, что угроза от России для нее существует. Эти страны это понимают, и поэтому с ними нужно говорить”, - пояснил Честный.

Сумленный добавил, что Украина должна работать над инициативой поддержки коренных народов России, что может ускорить распад Российской Федерации.

"Украине нужно работать над инициативой поддержки коренных народов России. Просто, когда через три года немецкое правительство предстанет перед фактом, что нужно открывать посольства в Казани, Уфе, Якутске и Санкт-Петербурге, то мы можем сказать, что мы предвидели распад Российской Федерации. Поэтому нужно делать свое дело. У нас количество ресурса и времени очень ограничено. Очевидно, что Россия развалится так же, как и СССР. Поскольку империи не живут после того, как они проиграют войну", - добавил Сумленный

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