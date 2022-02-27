Россию ждет "черный понедельник", обвал рубля и всех рынков, - оппозиционер Гудков
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков описал ближайшие последствия отключения РФ от системы международной банковской связи SWIFT
Наложенные на Россию новые международные экономические санкции с началом новой недели станут ощутимыми для всех россиян, заявил он у себя на твиттере. Об этом информирует Еспресо.TV .
"Нет у Путина больше денег! Ни на войну, ни на что! Силовики скоро перестанут получать зарплату!" - отметил он.
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"Россию ждет "черный понедельник". Обвал рубля и всех рынков. Просто полный п-ц!" - добавил Гудков.
"Извините, соотечественники, что мы не смогли остановить этого урода вовремя!" - написал Геннадий Гудков.
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Что же касается Украины, то ей "срочно нужен ленд-лиз, как во Вторую мировую".
"Чтобы она смогла отстоять свободу для всего мира. Путинский режим исчерпывает ресурсы: в бой уже пошла техника 70-х годов. Помощь нарастает, но нужно больше. Особенно ПВО. Тогда Путину конец", - подчеркнул оппозиционер.
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