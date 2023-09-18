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Война с Россией: хроника
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OPINION

Россию выбрасывают с Кавказа

Сергей Таран
18 сентября, 2023 понедельник
16:01
Мнение

России вонзили нож в спину – истерят российские пропагандисты

Вонзила Армения, которая – о, Боже! – решилась на военные учения с США. Армения! Которые долгие годы была одним из самых надежных союзников России.

Причина этого уже в прошлом долгосрочного союза была в Нагорном Карабахе, который десятилетиями прикрывала российская армия. Но ценой этой поддержки стали фактическая изоляция Армении от западной цивилизации и отсутствие каких-либо перспектив для страны.

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И вот премьер-министр Армении Пашинян наконец-то решился на мужественный шаг. Он публично согласился на территориальную целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом. И одновременно – разошелся с Россией, которая теперь его считает предателем, и сошелся с Западом, пообещал ратифицировать Римский статут и договорился о военных учениях с США.

В результате нынешнего обострения между Азербайджаном и Арменией Азербайджан окончательно восстановит свою территориальную целостность, а Армения – восстановит свой прозападный вектор.

Это обострение в целом – холодное соревнование между Арменией и США с одной стороны и Азербайджаном и Турцией с другой. Этакая конкуренция внутри НАТО на Кавказе. Конкуренция уже без участия России.

Россию выбрасывают с Кавказа, НАТО приближается, а "СВО", как известно, идет по плану.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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