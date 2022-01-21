Россию в Украине ждет новая Чечня, - глава МИД Британии предупредила Путина об "огромной стратегической ошибке"

Об этом Лиз Трасс заявила во время визита в Сиднее в пятницу, 21 января, сообщает The Guardian .



По ее словам, в случае вторжения в Украину Россия окажется втянутой в конфликт, аналогичный войнам в Афганистане и Чечне.



"Кремль не усвоил уроки истории. Вторжение только затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сравнимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - заявила Трасс.



Глава МИД Британии призвала Владимира Путина опомниться и отступить от Украины, пока он не совершил "огромную стратегическую ошибку".



Министр иностранных дел Британии видит кризис вокруг Украины как часть большего конфликта между либеральными демократиями и автократиями, в частности России и Китая.



"Происходящее в Восточной Европе имеет значение для всего мира", - подчеркнула Лиз Трасс.



По ее словам, сейчас "автократии осмелели до уровня, невиданного со времен холодной войны. Они пытаются экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Именно поэтому такие режимы как Беларусь, Северная Корея и Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине" .



"Нам нужно, чтобы все активизировались. Вместе с нашими союзниками мы будем и дальше поддерживать Украину и будем призывать Россию к деэскалации и участвовать в содержательных дискуссиях", - подчеркнула глава британского МИД.



Это заявление прозвучало накануне переговоров в Женеве между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу ситуации вокруг Украины.

Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Байдена и заявил, что нет разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Байдена и подчеркнул, что "незначительные агрессии" и "незначительные жертвы" не бывают.

Также сообщалось, что 20 января спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климовом, Ельном, Клинце и Погоновом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что возможное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всего мира, и Лондон полностью становится в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.