Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россию трясет, а телевидение рисует благостную картинку. В регионах 70% субъектов федерации закредитовано более чем на 100% валового продукта. Население сидит в кредитах, большинство кредитов невыплатны. Это токсичные кредиты, которые выедают окончательно экономику. Резервов в России нет. Россия может козырять, что у нее нет большого государственного долга, но долги корпораций превышают три бюджета России", - пояснил Цыбулько.

Также политолог добавил, что государственными финансами Россия не перекроет долг корпораций.

"Корпорации являются элементом государства в России. В России царит государственный капитализм, российские олигархи – это ставленники кадебешной клики на оперирование определенным сегментом экономики", – подчеркнул Цыбулько.

Россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных Западом санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.

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