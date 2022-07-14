Россию трясет, а телевидение рисует благостную картинку, - политолог Цыбулько
Политолог Владимир Цыбулько рассказал, что долги российских корпораций превышают три бюджета РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россию трясет, а телевидение рисует благостную картинку. В регионах 70% субъектов федерации закредитовано более чем на 100% валового продукта. Население сидит в кредитах, большинство кредитов невыплатны. Это токсичные кредиты, которые выедают окончательно экономику. Резервов в России нет. Россия может козырять, что у нее нет большого государственного долга, но долги корпораций превышают три бюджета России", - пояснил Цыбулько.
Также политолог добавил, что государственными финансами Россия не перекроет долг корпораций.
"Корпорации являются элементом государства в России. В России царит государственный капитализм, российские олигархи – это ставленники кадебешной клики на оперирование определенным сегментом экономики", – подчеркнул Цыбулько.
- Россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных Западом санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.
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