Путин готовится к длительной войне с Украиной. А это значит, что Москва собирается продолжать геноцид украинцев и дальше. Война Путина может окончиться только концом его преступного режима. К тому времени, даже если удастся изгнать российские войска со всех захваченных с 2014 года украинских территорий, заключение "мира" с Российской Федерацией явление только временное. Любое урегулирование не уменьшит будущих рисков для Украины, если только оно не будет включать ее скорейшее вступление в НАТО. Маховик геноцида в Украине должен быть раз и навсегда остановлен. Ибо, как показал весь предыдущий опыт договора, все достигнутые предварительно соглашения – на проверку оказывались просто фикцией. Россияне никогда не слушали и не будут слушать ничего кроме грубой силы.

Язык тела и часто путаные высказывания Путина во время публичных выступлений делают его похожим на личность, понимающего, как глубоко она "вляпалась" в собственноручно созданную передрягу. Он знает, что его "избили", и сейчас пришло время усилить давление на Москву, показав, что никаких шансов выиграть войну с Украиной у нее нет.

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В то же время, необходимо признать, что сейчас мы находимся, возможно, в самой опасной фазе российско-украинской войны. Путин ослаблен и унижен, не хватает оружия и боеприпасов, не хватает хорошо обученных войск. Население, уставшее от этого трагического фиаско и усиленных санкций. И когда ему не удалось обмануть Украину и Запад предложениями "переговоров" для переговоров, то теперь он может попытаться обострить этот конфликт для того, чтобы "оправдать" использование тактического ядерного оружия в Украине. Также не следует исключать, что безумный и эгоистический диктатор способен решиться вступить в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами и НАТО, способную втянуть мир в Третью мировую войну.

Но Путин и выстроенная им за более чем два десятилетия Россия находятся в ином измерении, чем страны западной демократии. И каждый его непродуманный угрожающий шаг – все больше отдаляет диктатора от возможности без катастрофических для себя и Российской Федерации последствий выйти из украинской авантюры.

Фактически на наших глазах происходит подготовка Путиным к унизительному международному самоубийству России. Ведь чем бы он до сих пор не пытался шантажировать свободный мир, все эти его потуги в конце концов заканчиваются для него полным фиаско.

Фактически на наших глазах происходит подготовка Путиным к унизительному международному самоубийству России. Ведь чем бы он до сих пор не пытался шантажировать свободный мир, все эти его потуги, наконец, заканчиваются для него полным фиаско. Он хотел перекрыть для Европы газ, а в итоге все закончилось тем, что газа у европейцев на зиму достаточно, а Москве некуда его девать.

Путинисты не способны осознать происходящее за границами их "империи". Они не понимают западный мир, они не понимают, что побуждает украинцев бороться за свою свободу, они не понимают, чем капитализм отличается от путинского экономического феодализма, а свободная торговля от олигархического монополизма. Ценность возможности свободной конкуренции, а не выделение сверху квот на разрешение вассалов вести экономическую деятельность, в Кремле всегда оценивали, как западные прихоти. Однако именно это сейчас и сработало против них.

"Лидер нации" завел ситуацию в такой тупик, что сейчас у Российской Федерации очень небольшой выбор – между унизительным поражением или унизительным выходом из всех оккупированных с 2014 года украинских территорий. Россияне ненавидят нас, но еще больше ненавидят себя, потому что допустили, чтобы это ничтожество делало с ними все, что только ему вздумается.

Пока Путин находится в Кремле, зря ждать от России каких-то реалистичных шагов. Ослепленный пеленой своего величия, тиран будет бороться за уничтожение Украины, пока это будет для него возможно

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Путин перешел к средневековой практике осады и террористической тактики попытки уничтожения критической инфраструктуры Украины зимой, ожидая, что какие бы храбрые и патриотические ни были украинцы, если они не сдадутся на его требования капитуляции, то умрут от замерзания, обезвоживания или болезней. Подталкивая Украину к капитулянтским настроениям, Москва хочет таких "мирных переговоров", что предполагали решение вопроса, какая часть оккупированных украинских территорий останется России. Это означало бы, что Украина отказывается от самой себя. На что украинцы никогда не согласятся.

Пока Путин находится в Кремле, зря ждать от России каких-то реалистичных шагов. Ослепленный пеленой своего величия, тиран будет бороться за уничтожение Украины, пока это будет для него возможно. Считая, что это его историческая миссия, от которой он не имеет права отказаться, чтобы там дальше не произошло. Поэтому никакой альтернативы ему не существует.

Некоторые российские либеральные оппозиционеры проталкивают утверждение, что в войне России в Украине виноват только Путин, а вот народ здесь ни при чем, потому что он уже давно ничего не решает. В действительности это не совсем так. Большинство россиян поддерживают Путина и идею, что Россия имеет право на оккупацию или контроль над соседними странами, чтобы РФ могла быть защищена от "духовно и морально низшего Запада". Хотя недавно к этому добавилась еще и новая пропагандистская фишка – единственной целью НАТО является захват территории Российской Федерации.

Москва пытается политически маневрировать, и нет сомнения, что Россия использовала бы любое перемирие, чтобы пополнить свою казну и вооружиться для второго этапа войны в Украине. Но военное поражение, массовые беспорядки, которые спровоцирует большое количество погибших новых мобилизованных, санкции и изоляция России, безусловно, приведут к концу пока нынешнее российское государство.

Большинство россиян поддерживают Путина и идею, что Россия имеет право на оккупацию или контроль над соседними странами, чтобы РФ могла быть защищена от "духовно и морально низшего Запада"

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При этом Запад должен быть последовательным и единым. Сейчас приходит время, когда возможно совместными усилиями с Украиной, раз и навсегда покончить с угрозой со стороны РФ, и она перестанет существовать в нынешнем виде. Иначе во всей европейской, да и мировой политике, еще лет пятьдесят будет доминировать активная российская угроза. Эту великую Северную Корею нужно демонтировать, и никакой альтернативы этому нет и быть не может.

Если внимательно проанализировать, какие тезисы озвучивали с 2014 года и озвучивают сейчас высшие путинские "дипломаты" Лавров и Песков, то трудно не заметить, что они все время практически говорят то же, но иными словами. Начав войну, которую она никогда не выиграет, Россия совершила ужасные военные преступления, а затем хочет переговоров, на которых планирует достичь своих первоначальных целей. Большего абсурда и придумать тяжело.

В Кремле засел лжец, деспот и военный преступник. С такими, как Путин, нельзя пробовать договариваться. Его нужно бить на всех фронтах и уничтожать. Он зашел слишком далеко, чтобы начать с ним "мирные переговоры". Россияне должны устранить его, прежде чем этой стране можно будет позволить снова присоединиться к человеческой расе. Московская версия ИГИЛ с ядерным потенциалом, не может дальше продолжать существовать в XXI веке.

В Кремле засел лжец, деспот и военный преступник. С такими, как Путин, нельзя пробовать договариваться. Его нужно бить на всех фронтах и уничтожать

Россия – это сомнительные персонажи в руководящей "элите", имеющие гиперболизированные комплексы собственной неполноценности, и поэтому так хотят, чтобы их боялся весь мир. Россию необходимо уничтожить военно, экономически и политически, чтобы она больше никогда не представляла угрозы для демократических стран. Победить Российскую Федерацию будет намного дешевле, чем иметь постоянного врага у ворот своего дома. Пока же РФ нужно изолировать так, чтобы у нее не было больше никаких ресурсов продолжать подобные вторжения в будущем.

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Путин потратил годы своего президентства на то, чтобы все, кто вовлечен в функционирование его режима, стали его соучастниками, а население превратилось в пассивного статиста, способного разве что молчаливо наблюдать за всем тем, что в Кремле освящаются от его имени.

Все без исключения население России виновато в геноциде украинцев. Речь идет не о коллективной ответственности, а о коллективной причастности к преступлениям режима Путина в Украине.

Поэтому все без исключения население России виновато в геноциде украинцев. Речь идет не о коллективной ответственности, а о коллективной причастности к преступлениям режима Путина в Украине. Российская Федерация должна потерпеть тяжелое военное поражение в российско-украинской войне. Чтобы даже самые богатые слои ее населения почувствовали на себе, что значит столкнуться с реальностью. И понести полную ответственность за геноцид украинского народа.

Безнаказанное преступление – это приглашение к совершению следующего, только наказанное зло никогда не возродится в будущем. Из этого и следует исходить, когда коллективное Запад будет рассматривать вопрос, что дальше делать с Россией.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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