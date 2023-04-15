Россию следует превратить в демократическую федерацию, - Резников
Министр обороны Алексей Резников по итогам Черноморской конференции безопасности заявил, что Россия должна трансформироваться в настоящую демократическую федерацию
Об этом Министр обороны Украины написал на фейсбуке.
"В своем выступлении на Конференции (Черноморской конференции безопасности Международной Крымской Платформы - ред.) я сделал акцент на 5 рамочных тезисах, которые, на мой взгляд, должны быть в основе комплекса решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе", – написал он.
Алексей Резников отметил, что в повестке дня должен встать вопрос трансформации России.
"Тезис некоторых партнеров о том, что Москва должна быть вовлечена во все важные дела региона, разбивается реальностью - с действующим террористическим режимом, который питается имперскими фантомными болями, какие-то договоренности невозможны в принципе", - подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия должна стать демократической федерацией, выдать преступников, быть денацифицированной и компенсировать вред.
"Должна быть общая позиция, в том числе – зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию Россия не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром", – написал Алексей Резников.
- Напомним, 12 апреля сообщалось , что в Румынии началась Черноморская конференция безопасности "Крымской платформы". Глава правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник отметила, что на конференции продолжаются экспертные обсуждения вопросов безопасности в рамках Черноморского региона.
- Министр обороны Алексей Резников на конференции "Крымской платформы" заявил, что безопасность Черного моря – это интерес каждой страны, которая находится в этом регионе.
- Позже Алексей Резников утвердил, что для безопасности и свободы судоходства необходимо деоккупировать Крым.
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