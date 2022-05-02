Россию следует исключить из Совбеза ООН и G20, - экскомандующий объединенными силами НАТО
Западные страны должны работать над тем, чтобы лишить Россию роли в Совете Безопасности ООН
Об этом заявил в эфире канадского телешоу The West Block эксголовнокомандующий объединенными силами НАТО Филипп Бридлав, передает ЕП.
Бридлав заявил, что Россию нужно исключить из G20, но и этим не ограничиваться.
"Нам нужно устранить Россию с мировой арены из-за того, как они ведут эту войну", - заявил американский генерал.
"Сейчас некоторые говорят, что мы не можем исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Почему нет? Если сейчас не время, если это не способ изменить это – позор нам за то, что мы не попробовали", - сказал Бридлав.
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