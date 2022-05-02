Россию следует исключить из Совбеза ООН и G20, - экскомандующий объединенными силами НАТО

Об этом заявил в эфире канадского телешоу The West Block эксголовнокомандующий объединенными силами НАТО Филипп Бридлав, передает ЕП.

Бридлав заявил, что Россию нужно исключить из G20, но и этим не ограничиваться.



"Нам нужно устранить Россию с мировой арены из-за того, как они ведут эту войну", - заявил американский генерал.

"Сейчас некоторые говорят, что мы не можем исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Почему нет? Если сейчас не время, если это не способ изменить это – позор нам за то, что мы не попробовали", - сказал Бридлав.

Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето.

Эксглава МИД Украины Павел Климкин считает , что нужно организовать восстание против этого Совета безопасности ООН: необходима перезагрузка, ведь заменить Россию нельзя.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что мировая система безопасности закончилась под молчаливое согласие ООН .

Соединенные Штаты обвинили Россию в многократном использовании права вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что они "чрезвычайно озабочены моделью злоупотребления Россией своим правом вето за последнее десятилетие".