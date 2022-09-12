Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Россию, которая является империей, пугает разнообразие и пестрота украинского религиозного ландшафта. С другой стороны, россияне поражены тем, что наши верующие являются активными гражданами и частью субъектного гражданского пространства. Оккупанты в течение 8 лет проводили эксперимент на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. , в Крыму, а сейчас распространили его на новые оккупированные территории, и задача заключалась в уничтожении религиозного разнообразия в Украине, потому что Россию пугает любая свобода, в том числе религиозная", - пояснил религиовед.



Игорь Козловский отметил, что Украина сейчас борется за многие ценности, из которых он выделяет три – свобода, достоинство, идентичность.



"Для России главное, чтобы создать единообразие на оккупированных территориях, то есть уничтожить любое сознательное сопротивление представителей разных религиозных общин. И россияне это увидели на примере героического Мариуполя, когда представители разных религиозных организаций показывали мужество, вывозя наших граждан и помогая военным. Поэтому захватчики. , как только зашли на наши земли, сразу начали уничтожать проявления другой религиозности, за исключением представителей Московского патриархата, которые делали разными методами, потому что кто-то шел активно на коллаборацию и становился сознательным коллаборантом и помощником оккупационных властей и, разумеется, сейчас оставаясь на освобожденных территориях, продолжают свою деструктивную деятельность. А были и отказывавшиеся, тогда с ними проводили профилактические беседы, в результате которых кого-то взламывали, а некоторым удавалось покинуть оккупированные территории", - прокомментировал Козловский.

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