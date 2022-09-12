Россию пугает разнообразие украинского религиозного ландшафта, - религиовед Козловский
Игорь Козловский, религиовед, кандидат исторических наук, политический заключенный Кремля считает, что для России главным является создать религиозное единообразие на оккупированных территориях, то есть уничтожить любое сознательное сопротивление представителей разных религиозных сообществ
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Россию, которая является империей, пугает разнообразие и пестрота украинского религиозного ландшафта. С другой стороны, россияне поражены тем, что наши верующие являются активными гражданами и частью субъектного гражданского пространства. Оккупанты в течение 8 лет проводили эксперимент на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей. , в Крыму, а сейчас распространили его на новые оккупированные территории, и задача заключалась в уничтожении религиозного разнообразия в Украине, потому что Россию пугает любая свобода, в том числе религиозная", - пояснил религиовед.
Игорь Козловский отметил, что Украина сейчас борется за многие ценности, из которых он выделяет три – свобода, достоинство, идентичность.
"Для России главное, чтобы создать единообразие на оккупированных территориях, то есть уничтожить любое сознательное сопротивление представителей разных религиозных общин. И россияне это увидели на примере героического Мариуполя, когда представители разных религиозных организаций показывали мужество, вывозя наших граждан и помогая военным. Поэтому захватчики. , как только зашли на наши земли, сразу начали уничтожать проявления другой религиозности, за исключением представителей Московского патриархата, которые делали разными методами, потому что кто-то шел активно на коллаборацию и становился сознательным коллаборантом и помощником оккупационных властей и, разумеется, сейчас оставаясь на освобожденных территориях, продолжают свою деструктивную деятельность. А были и отказывавшиеся, тогда с ними проводили профилактические беседы, в результате которых кого-то взламывали, а некоторым удавалось покинуть оккупированные территории", - прокомментировал Козловский.
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