Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, - советник Белого дома по нацбезопасности

Об этом сообщает CNN .

"Лидеры Большой семерки подчеркнули, что Россию ожидают дополнительные санкции, в том числе и в отношении организаций и компаний, поддерживающих российскую военную машину и псевдореферендумы", - заявил Салливан.

Он также подчеркнул, что США "готовятся на все случаи жизни".

"Мы хотим отметить катастрофические последствия для России, а не вступать в игру "око за око" Мы планируем все непредсказуемые обстоятельства и мы сделаем все необходимое, чтобы удержать РФ от этого шага", - заявил советник.

25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

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