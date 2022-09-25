Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, - советник Белого дома по нацбезопасности
Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие и дополнительные экономические санкции, если завершит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает CNN .
"Лидеры Большой семерки подчеркнули, что Россию ожидают дополнительные санкции, в том числе и в отношении организаций и компаний, поддерживающих российскую военную машину и псевдореферендумы", - заявил Салливан.
Он также подчеркнул, что США "готовятся на все случаи жизни".
"Мы хотим отметить катастрофические последствия для России, а не вступать в игру "око за око" Мы планируем все непредсказуемые обстоятельства и мы сделаем все необходимое, чтобы удержать РФ от этого шага", - заявил советник.
- 25 сентября Лавров заявил , что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.
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