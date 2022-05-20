Россию отстранили от ЧЕ по баскетболу

Об этом сообщает официальный Instagram Евробаскета.

В заявлении FIBA говорится, что вместо России участие в чемпионате Европы - 2022 примет Черногория. У черногорцев лучший показатель соотнесения побед и поражений, это позволит им сыграть на ЧЕ.

Турнир пройдет с 1 по 18 сентября в грузинском Тбилиси.

Украина сразится в группе C. Среди соперников - Греция, Италия, Хорватия, Великобритания и Эстония.

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