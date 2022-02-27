Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Россию отключают от SWIFT. Что это значит

Россию отключают от SWIFT. Что это значит

27 февраля, 2022 воскресенье
00:35
Экономика

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины после полуночи 27 февраля 2022 года заявила о начале отключения клиентов в России от международной банковской системы SWIFT

Об этом идет речь на ТГ-канале ведомства, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, санкции, согласованные с Соединенными Штатами, Францией, Канадой, Италией, Великобританией и Еврокомиссией также предусматривают "ограничение возможностей центрального банка России поддерживать рубль".

Подробности вводимой санкции приводит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, чтобы определенное количество российских банков было отключено от SWIFT. Это остановит их работу по всему миру и фактически заблокирует российский экспорт и импорт", - объясняет глава ЕК.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможной для ЦБ ликвидацию своих активов", - говорит она.

И наконец, продолжает фон дер Ляен, международное сообщество будет работать над тем, чтобы "запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на зарубежных рынках".

"Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, по сути разрушает будущее его собственной страны", - подытожила Урсула фон дер Ляен.

Справка

Требование Украины отключить РФ от системы SWIFT неоднократно выдвигалось еще с начала российского вторжения 2014 года. Эта мера, по оценке специалистов, может оказаться наиболее болезненным для российской экономики и олигархов экономическим ограничением.

Вместе с тем долгое время в мире не было согласия на применение столь серьезной санкции, от которой также частично пострадает и экономика других стран мира.

После новых российских ударов и развертывания Кремлем фронтального наступления на Украину официальный Киев снова задавал вопросы по поводу SWIFT.

  • Международное сообщество пришло к единодушному согласию в вопросе прекращения действия системы банковской связи SWIFT для Российской Федерации днем в субботу, 26 февраля 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Россия
Еврокомиссия
SWIFT
Урсула фон дер Ляйен
Читайте также:
Ілля Пономарьов
26 февраля, 2022 суббота
Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев
танк рф
26 февраля, 2022 суббота
ВСУ объяснили, что делать при встрече с российскими военными и как их остановить
Танки РФ
25 февраля, 2022 пятница
Российские оккупанты остановились близ Конотопа, они требуют еду у местных жителей и пытаются купить горючее
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.27
    Покупка 29.27
    Продажа 32.32
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 36.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 февраля
22:45
Эксклюзив
Еспресо
В целях победы в информационной войне с Россией Эспрессо запускает русско- и англоязычные страницы в Facebook, Telegram и Instargam
22:02
Турция впервые назвала нападение РФ на Украину войной и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
21:58
Умерло 4500 человек, уничтожили 150 танков и 26 вертолетов: в Генштабе обновили данные о потерях России
21:54
С 28 февраля в Киеве комендантский час с 22:00 до 7 утра, - Кличко
21:48
Бельгия предоставит Украине еще 3 тыс. автоматов и 200 противотанковых гранатометов
21:46
Лучший киберспортсмен мира S1mple пожертвовал армии 1,5 млн грн, ранее называвший Крым российским
21:33
Британская компания, являющаяся крупнейшим иностранным акционером "Роснефти", продает долю в компании
21:20
"Призрак Киева": украинский летчик сбил 10 самолетов оккупантов
21:16
Обновлено
Мэр Купянска в Харьковской области сдал город российскому войску
21:15
В России петиция об импичменте Путина набрала более 150 тыс. подписей
21:11
Вы сражаетесь не с нашим правительством, а с народом, - Усик заплакал и обратился к украинцам и россиянам. Видео
21:02
Украина призвала ВОЗ не сотрудничать с Россией, - Ляшко
20:50
Бесплатно кормят военных: крупнейшие фаст-фуд сети Украины KFC и McDonald's начали благотворительную деятельность
20:46
Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы из-за полномасштабного нападения РФ на Украину, - Гайдай
20:24
Существует угроза бомбардировки военных аэродромов в Полтаве и Миргороде, - мэр
20:23
В ВСУ показали, как байрактор уничтожил колонну российского войска в Житомирской области
20:14
ЕС наложит санкции на Лукашенко из-за его причастности к полномасштабной российско-украинской войне
20:11
Россия нанесла авиаудар по Чернигову, пострадавших нет, - ОГА
20:03
Банковские отделения будут открывать для клиентов, если не будет угрозы, - Гетманцев
19:37
Ломаченко присоединился к рядам терробороны
19:37
Олаф Шольц
Германия построит два терминала из сжиженного природного газа, чтобы уменьшить зависимость от РФ
19:34
Один из поселков под Мариуполем снова обстреляли, один человек ранен
19:15
"Мы построим новую Мечту", – Зеленский
19:08
ЕС полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов и запретит работу RT и Sputnik на своей территории
18:56
Аэропорт Житомира обстреляли с территории Беларуси, - Центр стратегических коммуникаций
18:34
Я не очень верю в результат, но пусть попробуют, - Зеленский о переговорах Украины с РФ
18:19
В Николаеве не проводят эвакуацию населения, был распространен фейк, - горсовет
17:47
Обновлено
Telegram
Дуров заявил, что работу Telegram могут ограничить в Украине и России на время войны, но через полчаса передумал
17:46
Нацгвардия в Николаеве уничтожила россиян, ехавших в фуре "АТБ"
17:45
Путин давит на Лукашенко. Его киллеры уже в Минске, – генерал СБУ
17:26
Дмитрий Кулеба
Лукашенко может в любой момент отправить белорусские войска в Украину, - Кулеба
17:22
Ан-225 "Мрия"
Оккупанты уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия"
17:20
Эксклюзив
В Лос-Анджелесе потребовали прекратить кровопролитие в Украине
17:04
В Чернигове оккупанты обстреляли 6 домов, пострадали 16 человек
16:58
Япония поддержит отключение РФ от SWIFT и введет санкции против Путина
16:50
В Буче разбили российские танки с буквой V
16:46
В Ахтырке ранили двух датских журналистов, они в больнице, - Нацполиция
16:43
Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся в Минск, - генерал Ягун
16:19
В Днепропетровской области российских войск и ДРГ нет, - Корбан
16:03
Путин приказал перевести российские войска в особый режим боевого дежурства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV