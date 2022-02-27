Россию отключают от SWIFT. Что это значит

Об этом идет речь на ТГ-канале ведомства, передает Еспресо.TV.



Как отмечается, санкции, согласованные с Соединенными Штатами, Францией, Канадой, Италией, Великобританией и Еврокомиссией также предусматривают "ограничение возможностей центрального банка России поддерживать рубль".



Подробности вводимой санкции приводит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.



"Во-первых, мы обязуемся обеспечить, чтобы определенное количество российских банков было отключено от SWIFT. Это остановит их работу по всему миру и фактически заблокирует российский экспорт и импорт", - объясняет глава ЕК.



"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможной для ЦБ ликвидацию своих активов", - говорит она.



И наконец, продолжает фон дер Ляен, международное сообщество будет работать над тем, чтобы "запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на зарубежных рынках".



"Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он также делает, по сути разрушает будущее его собственной страны", - подытожила Урсула фон дер Ляен.



Справка



Требование Украины отключить РФ от системы SWIFT неоднократно выдвигалось еще с начала российского вторжения 2014 года. Эта мера, по оценке специалистов, может оказаться наиболее болезненным для российской экономики и олигархов экономическим ограничением.



Вместе с тем долгое время в мире не было согласия на применение столь серьезной санкции, от которой также частично пострадает и экономика других стран мира.



После новых российских ударов и развертывания Кремлем фронтального наступления на Украину официальный Киев снова задавал вопросы по поводу SWIFT.

Международное сообщество пришло к единодушному согласию в вопросе прекращения действия системы банковской связи SWIFT для Российской Федерации днем в субботу, 26 февраля 2022 года.