Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"Теперь уже финально - Россию выбросили из Совета ИСАО. Оскорбившись проигрышем в первой группе, они даже не рисковали подаваться в третью группу, где бы также с треском проиграли", - написала Юлия Ковалев, добавив, что Россию исключили из-за системных нарушений Чикагской конвенции.

По ее словам, это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда Россию исключили из руководящего органа.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Она является постоянным органом, а ее государства-члены избираются на трехлетний срок.

Отметим, Россию 1 октября не переизбрали членом управляющего совета ICAO в первую и вторую группу – не хватило голосов. Это решение отражает стремление западных стран добиться ответственности для России за ее действия в Украине.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

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