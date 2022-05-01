Россию нужно сломать как нацистскую Германию, чтобы она не могла начать новую войну, - военный эксперт Ступак
Российскую Федерацию следует сломать так, как после поражения во Второй мировой войне была сломана нацистская Германия, чтобы страна-агрессор не могла начать новую войну
Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире Еспресо.
"Война закончится тогда, когда Россия сломится, когда будет сломана ее военная машина. Действительно мир будет тогда, когда за 5-10 лет Российская Федерация не сможет восстановиться. В противном случае это будет длительное перемирие до следующей войны. Нам нужен слом военной машины России по аналогии с нацистской Германией после поражения во Второй мировой войне", - отметил Ступак.
Эксперт добавил, что в случае перемирия снова активизируются реваншистские силы в России, которые будут расшатывать ситуацию и призывать к новой войне.
"Россия очень сильно зависит от импорта. Если не будет импорта, в России не будет высокотехнологичного оружия, не будет новых ракет, которые создаются с помощью импортных технологий. Второй элемент слома России – это нефть и газ. Нет нефтяных долларов и газовых евро – трындец российской экономике, как это было с Советским Союзом", – заметил Иван Ступак.
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