Россию нужно разделить на десятки государств, – политолог Магда
Исполнительный директор института мировой политики Евгений Магда заметил, что Путин использует инструментарий начала XX века
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Частичное мобилизация в России - это инструментарий начала XX века. Путин это использует, чтобы показать, что он контролирует ситуацию. Но частичная мобилизация совпадает с обменом наших пленных и россияне начинают думать, как не попасть на войну. Россиян раздражает, что мобилизацию объявили в России. России, а украинцы из них ущемляются. Это мощный элемент демифологизации России", - считает Магда.
По его словам, процесс демонтажа России является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации.
"Об этом должен говорить весь цивилизованный мир. Россию нужно разделить на десятки государств. В российской конституции нет положения о праве наций на самоопределение. Мировое сообщество игнорирует этот факт, что у РФ нет возможности выхода из состава федерации и возможности для самоопределения нации", - добавил Магда.
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