Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Россия понимает вероятность того, что пламя этой войны перекинется на нее. Я не уверен на 100%, что ракетные атаки будут иметь оперативный эффект на поле боя. Стратегически – да, и, возможно, это начнет настраивать больше людей против Путина, а до него наконец дойдет, что он проиграет. В оперативном плане существует реальная проблема, если Путин решит открыть больше фронтов, потому что у него очень большой человеческий ресурс по сравнению с Украиной, и если он таки откроет фронт в Беларуси, то это поглотит больше украинских ресурсов, больше украинских людей, украинских солдат в бою, что для нас плохо. Поэтому важно, чтобы быстрее восстановились контратаки для того, чтобы отбросить российские силы назад", - подчеркнул полковник запаса.



Глен Грант отметил, что российские военные сейчас очень слабы, а их моральный дух почти на нуле, поэтому по ним нужно наносить удары сейчас.



"Совершая массированные атаки на Украину, они выиграют для себя время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, и это нехорошо для нас. Россию надо "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад и они начали отступать, не зная, что будет" далее. Именно поэтому очень важно координировать авиаудары с наземными атаками, так как именно это озадачивает их и они не понимают, чего ждать дальше. будет.В этом отношении должна быть более сильная координация, а не просто нанесение ударов по соблазнительным целям, только потому, что они лгут.Следует пытаться сделать что-то открывшее линию фронта для боевых командиров. Это должно быть приоритетотм на даный момент, потому что мы должны начать двигаться вперед.Если будет задержка в течение зимы, это будет в пользу России, потому что у нее будет время провести большую мобилизацию, больше тренировок и повысить качество противника. А мы не можем этого позволить. Они должны продолжать отходить, а еще лучше, чтобы они убегали. Это наша главная задача, а не то, что мы делаем в настоящее время", - пояснил Грант.

8 декабря, аналитики ISW отметили , что президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

10 декабря авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что РФ придется оттянуть ПВО от границ с Украиной, чтобы усилить свою оборону тыловых военных объектов

Также Институт изучения войны информировал, что Путин пытается сохранить образ лидера, который осознает все проблемы, однако он не несет ответственности за их решение.

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