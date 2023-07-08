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Россию никто не ставил в известность: в Кремле отреагировали на возвращение в Украину командиров из "Азовстали"

8 июля, 2023 суббота
20:32
Война с Россией Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей относительно командиров из "Азовстали"

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, возвращение командиров из "Азовстали" в Украину – это нарушение договоренностей.

"Возвращение из Турции в Украину вожаков террористического "Азова" является нарушением договоренностей. Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев", - заявил Дмитрий Песков.

Спикер Владимира Путина сказал, что Россию никто не ставил в известность.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

8 июля 2023 Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, которые находились там после российского плена.

Украина
Россия
Турция
военные силы Украины
Дмитрий Песков
Военные новости
Азовсталь
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